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Нассер Аль-Аттия снова показал лучший результат по итогам шестого этапа Дакара

Автоспорт
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Нассер Аль-Аттия снова показал лучший результат по итогам шестого этапа Дакара

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В Саудовской Аравии проходит шестой этап ралли-рейда "Дакар"-2023. В классе легковых автомобилей лучший результат по его итогам показал представитель Катара Нассер Аль-Аттия (Toyota). Вторым был гонщик из Франции Себастьен Лёб. Тройку сильнейших замкнул Хенк Латеган, представляющий ЮАР.

"Дакар"-2023. Внедорожники. Шестой этап:

1. Нассер Аль-Аттия ("Тойота") – 3:13.12.

2. Себастьян Леб (BRX) +3.29.

3. Хенк Латеган ("Тойота") +8.52.

4. Герлен Шишери (Prodrive)+9.12.

5. Вайдотас Зала (Teltonika) +10.59.

Предварительные результаты общего зачёта после шести этапов:

1. Нассер Аль-Аттия ("Тойота") – 24:00.48.

2. Хенк Латеган ("Тойота") +1:06.50.

3. Лукас Мораес ("Тойота") +1:13.19.

4. Джиниэл де Вильерс ("Тойота") +1:44.38.

5. Маттиас Экстрём ("Ауди") +1:46.55.

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В статье: Дакар
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