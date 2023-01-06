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Нассер Аль-Аттия снова показал лучший результат по итогам шестого этапа Дакара
Похоже, что чемпион уже определен
В Саудовской Аравии проходит шестой этап ралли-рейда "Дакар"-2023. В классе легковых автомобилей лучший результат по его итогам показал представитель Катара Нассер Аль-Аттия (Toyota). Вторым был гонщик из Франции Себастьен Лёб. Тройку сильнейших замкнул Хенк Латеган, представляющий ЮАР.
"Дакар"-2023. Внедорожники. Шестой этап:
1. Нассер Аль-Аттия ("Тойота") – 3:13.12.
2. Себастьян Леб (BRX) +3.29.
3. Хенк Латеган ("Тойота") +8.52.
4. Герлен Шишери (Prodrive)+9.12.
5. Вайдотас Зала (Teltonika) +10.59.
Предварительные результаты общего зачёта после шести этапов:
1. Нассер Аль-Аттия ("Тойота") – 24:00.48.
2. Хенк Латеган ("Тойота") +1:06.50.
3. Лукас Мораес ("Тойота") +1:13.19.
4. Джиниэл де Вильерс ("Тойота") +1:44.38.
5. Маттиас Экстрём ("Ауди") +1:46.55.
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