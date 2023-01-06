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Макларен назвал дату презентации нового болида
Пока только 5 команд назвали дату презентации
Фото: Sky Sports
Команда Формулы-1 "Макларен" объявила в своих социальных сетях, что проведёт презентацию новой машины 13 февраля 2023 года.
"Вы это заметили? Скоро презентация. До встречи 13 февраля, команда", — написала пресс-служба команды в соцсетях, прикрепив фотографию, на которой на стикере одного из инженеров можно заметить надпись "Дедлайн — 13 февраля".
По итогам сезона-2022 "Макларен" занял пятое место в Кубке конструкторов.
График презентаций сезона-2023:
"Альфа Таури" — 11 февраля
"Макларен" — 13 февраля
"Астон Мартин" — 13 февраля
"Феррари" — 14 февраля
"Альпин" — 16 февраля.
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