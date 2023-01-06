  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Седьмой этап Дакара в зачёте мотоциклов и квадроциклов отменен
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Седьмой этап Дакара в зачёте мотоциклов и квадроциклов отменен

Автоспорт
(1 голосов)

Гонщики хотят отдохнуть

Седьмой этап Дакара в зачёте мотоциклов и квадроциклов отменен

Новина українською

Седьмой этап ралли-марафона "Дакар" в зачёте мотоциклистов и квадроциклистов будет отменён из-за сложных погодных условий и уровня усталости среди всех гонщиков в этой категории, пишет пресс-служба организаторов ралли-рейда.

При этом соревнования среди легковых и грузовых автомобилей, а также в зачёте Dakar Classic пройдут так, как и ожидалось изначально.

Что касается мотоциклистов и квадроциклистов, то они вернутся на раллийные трассы в воскресенье, 8 января, и пройдут сокращённый в сравнении с изначальным планом спецучасток — вместо 472 их ждёт 345 километров дороги.

По теме
yellow-arrow
Макларен назвал дату презентации нового болида
yellow-arrow
Нассер Аль-Аттия снова показал лучший результат по итогам шестого этапа Дакара
yellow-arrow
22-летний Колтон Херти может стать пилотом Андретти
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дакар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде