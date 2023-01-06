Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Седьмой этап Дакара в зачёте мотоциклов и квадроциклов отменен
Гонщики хотят отдохнуть
Седьмой этап ралли-марафона "Дакар" в зачёте мотоциклистов и квадроциклистов будет отменён из-за сложных погодных условий и уровня усталости среди всех гонщиков в этой категории, пишет пресс-служба организаторов ралли-рейда.
При этом соревнования среди легковых и грузовых автомобилей, а также в зачёте Dakar Classic пройдут так, как и ожидалось изначально.
Что касается мотоциклистов и квадроциклистов, то они вернутся на раллийные трассы в воскресенье, 8 января, и пройдут сокращённый в сравнении с изначальным планом спецучасток — вместо 472 их ждёт 345 километров дороги.
Популярное сейчас
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
- В ISW назвали реальные причины объявления Путиным "перемирия" на православное Рождество
- Более двадцати российских танков. Опубликованы потери оккупантов за 5 января
- Дакар-2023. Мартин Мацик одержал победу в четвертом этапе среди грузовиков
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО