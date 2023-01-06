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Назван возможный кандидат на пост технического директора Феррари
Специалист знаком со структурой команды
Специалист Энрико Кардиле, ответственный в "Феррари" за работу шасси, с высокой долей вероятности может стать новым техническим директором команды. Об этом пишет PlanetF1 со ссылкой на Corriere dello Sport.
Отмечается, что Кардиле работает с "Феррари" с 2005 года и хорошо знаком с её структурой, что станет существенным плюсом в его назначении на пост технического директора.
Напомним, в прошлом году пост руководителя "Феррари" покинул Маттиа Бинотто.
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