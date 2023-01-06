Назван возможный кандидат на пост технического директора Феррари

Специалист Энрико Кардиле, ответственный в "Феррари" за работу шасси, с высокой долей вероятности может стать новым техническим директором команды. Об этом пишет PlanetF1 со ссылкой на Corriere dello Sport.

Отмечается, что Кардиле работает с "Феррари" с 2005 года и хорошо знаком с её структурой, что станет существенным плюсом в его назначении на пост технического директора.

Напомним, в прошлом году пост руководителя "Феррари" покинул Маттиа Бинотто.