Феррари лишилась крупного спонсора

"Феррари" не будет продолжать сотрудничество с крипто-компанией Velas по инициативе последней. Об этом информирует London Insider.

Сообщается, что Velas в последнее время испытывает серьёзные трудности из-за нестабильной ситуации на рынке криптовалют. По этой причине, говорится в источнике, Velas искала любой предлог, чтобы выйти из своих финансовых обязательств перед "Феррари".

Во многом на кризис на рынке криптовалюты повлияло банкротство биржи FTX, которая была одним из основных партнёров "Мерседеса".