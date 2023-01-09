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Феррари лишилась крупного спонсора

Автоспорт
(1 голосов)

Компания испытывает серьезные финансовые трудности

Феррари лишилась крупного спонсора

Фото: Autosport

Новина українською

"Феррари" не будет продолжать сотрудничество с крипто-компанией Velas по инициативе последней. Об этом информирует London Insider.

Сообщается, что Velas в последнее время испытывает серьёзные трудности из-за нестабильной ситуации на рынке криптовалют. По этой причине, говорится в источнике, Velas искала любой предлог, чтобы выйти из своих финансовых обязательств перед "Феррари".

Во многом на кризис на рынке криптовалюты повлияло банкротство биржи FTX, которая была одним из основных партнёров "Мерседеса".

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В статье: Феррари
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