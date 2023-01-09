В Феррари рассказали о модификациях нового болида

Итальянская версия Motorsport предоставила информацию о новом болиде "Феррари" на сезон-2023. Данные, полученные как в аэродинамической трубе, так и на симуляторе, показывают, что скачок в скорости будет значительным.

Визуально новая машина "Феррари" не слишком сильно отличается от F1-75. Каждая деталь была пересмотрена, чтобы добиться снижения веса до 796 кг, которые представляют собой нормативный минимум, установленный ФИА: только после завершения сборки будет известно фактическое значение, но цель состоит в том, чтобы иметь чуть больше 5 кг балласта, который может быть полезен для балансировки автомобиля.

Новый болид также будет иметь силовую установку, которая будет мощнее по сравнению с предыдущей версией.

Презентация новой машины "Феррари" состоится 14 февраля.