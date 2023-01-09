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В Формуле-1 могут запретить ребрендинг двигателей

Автоспорт
(1 голосов)

Андретти может так и не попасть в Формулу-1

В Формуле-1 могут запретить ребрендинг двигателей

фото - twitter.com

Новина українською

Команды Формулы-1 недовольны попытками "Андретти" и General Motors попасть в "Королевские гонки", пишет Autosport.

По информации источника, в паддоке недовольны тем уровнем партнёрства, которое, похоже, будет между этими двумя брендами — в отличие от "Ауди", General Motors не намеревается заниматься производством собственных двигателей, а будет лишь спонсором, который брендирует моторы другого автопроизводителя под свои.

Как информирует источник, сейчас обсуждается возможность изменения правил, чтобы ограничить ребрендинг силовых установок.

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