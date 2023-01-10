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Кастерен стал победителем девятого этапа Дакара среди грузовиков

Автоспорт
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Результаты Дакара-2023

Кастерен стал победителем девятого этапа Дакара среди грузовиков

Новина українською

В Саудовской Аравии проходит девятый этап ралли-марафона "Дакар" – 2023. Победителем в зачёте грузовиков стал голландский гонщик Янус ван Кастерен.

Вторым был ещё один гонщик из Голландии Паскаль де Бар. Замкнул тройку лучших представитель Чехии Ярослав Вальтр.

"Дакар"-2023. Грузовики. Девятый этап:

1. Янус ван Кастерен ("Ивеко") – 3:40.52
2. Паскаль де Бар ("Рено") +3.06
3. Ярослав Валтр ("Татра") +4.21
4. Алеш Лопрайс ("Прага") +11.09

Общий зачёт после девятого этапа:

1. Алеш Лопрайс (Loprais Praga) — 40:22.59.
2. Янус ван Кастерен (Team de Rooy Iveco) +26.54.
3. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +46.08.
4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1:17.40.
5. Ярослав Валтр (Tatra Buggyra ZM Racing) +2:33.14.

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