В Феррари назвали имена гонщиков на 24 часа Ле-Мана

"Феррари" официально объявила состав гонщиков для участия в гонках топ-класса на выносливость "24 часа Ле-Мана" в сезоне-2023.

Итальянская команда выставит две машины под названием 499P. В экипаж первой вошли Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен. Их машина получила номер 50. Ровно 50 лет назад "Феррари" в последний раз выступала в гонках топ-класса на выносливость.

Экипаж второй машины — Алессандро Пьер Гуиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци, который был резервным пилотом "Феррари" в Формуле-1.

"Дебют 499P станет определяющим моментом в истории "Феррари", и для меня большая честь стать частью этого. Мы понимаем, что на нас лежит большая ответственность, но мы осознаём свою силу и готовы к такому большому вызову", — приводит слова Джовинацци пресс-служба команды.