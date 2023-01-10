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В Феррари назвали имена гонщиков на 24 часа Ле-Мана
Среди них и Джовинацци
Фото: motosport
"Феррари" официально объявила состав гонщиков для участия в гонках топ-класса на выносливость "24 часа Ле-Мана" в сезоне-2023.
Итальянская команда выставит две машины под названием 499P. В экипаж первой вошли Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен. Их машина получила номер 50. Ровно 50 лет назад "Феррари" в последний раз выступала в гонках топ-класса на выносливость.
Экипаж второй машины — Алессандро Пьер Гуиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци, который был резервным пилотом "Феррари" в Формуле-1.
"Дебют 499P станет определяющим моментом в истории "Феррари", и для меня большая честь стать частью этого. Мы понимаем, что на нас лежит большая ответственность, но мы осознаём свою силу и готовы к такому большому вызову", — приводит слова Джовинацци пресс-служба команды.
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