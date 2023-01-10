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Феррари может потерять главного стратега

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Это может произойти после назначения Вассёра

Феррари может потерять главного стратега

Фото: Autosport

Новина українською

Новый руководитель "Феррари" Фредерик Вассёр может настоять на ряде изменений в команде.

Главный стратег "Феррари" Иньяки Руэда может быть уволенным после прихода Вассёра. На испанца возложили ответственность за ряд неудачных стратегических решений, принятых в Монако, Сильверстоуне, Будапеште и других Гран-при.

Сам Фредерик Вассёр вступил в должность в январе, заменив на посту руководителя "Феррари" Маттиа Бинотто.

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