В Уильямсе назвали дату презентации болида

Команда Формулы-1 "Уильямс" объявила, что проведёт презентацию ливреи новой машины 6 февраля 2023 года. Пока неизвестно, будут ли на презентации показаны новая машина или её рендеры.

Об этом сообщает официальный сайт коллектива.

По итогам сезона-2022 "Уильямс" занял последнее место в Кубке конструкторов. Из назвавших даты презентации своих машин "Уильямс" проведёт её раньше всех.

График презентаций сезона-2023:

"Уильямс" — 6 февраля

"Альфа Таури" — 11 февраля

"Макларен" — 13 февраля

"Астон Мартин" — 13 февраля

"Феррари" — 14 февраля

"Альпин" — 16 февраля.