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В Уильямсе назвали дату презентации болида
Она состоится раньше всех
Фото: TopGear
Команда Формулы-1 "Уильямс" объявила, что проведёт презентацию ливреи новой машины 6 февраля 2023 года. Пока неизвестно, будут ли на презентации показаны новая машина или её рендеры.
Об этом сообщает официальный сайт коллектива.
По итогам сезона-2022 "Уильямс" занял последнее место в Кубке конструкторов. Из назвавших даты презентации своих машин "Уильямс" проведёт её раньше всех.
График презентаций сезона-2023:
"Уильямс" — 6 февраля
"Альфа Таури" — 11 февраля
"Макларен" — 13 февраля
"Астон Мартин" — 13 февраля
"Феррари" — 14 февраля
"Альпин" — 16 февраля.
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