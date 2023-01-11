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В Уильямсе назвали дату презентации болида

Автоспорт
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Она состоится раньше всех

В Уильямсе назвали дату презентации болида

Фото: TopGear

Новина українською

Команда Формулы-1 "Уильямс" объявила, что проведёт презентацию ливреи новой машины 6 февраля 2023 года. Пока неизвестно, будут ли на презентации показаны новая машина или её рендеры.

Об этом сообщает официальный сайт коллектива.

По итогам сезона-2022 "Уильямс" занял последнее место в Кубке конструкторов. Из назвавших даты презентации своих машин "Уильямс" проведёт её раньше всех.

График презентаций сезона-2023:

"Уильямс" — 6 февраля

"Альфа Таури" — 11 февраля

"Макларен" — 13 февраля

"Астон Мартин" — 13 февраля

"Феррари" — 14 февраля

"Альпин" — 16 февраля.

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В статье: Уильямс
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