Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Бар показал лучший результат в 10-м этапе Дакара среди грузовиков
Гонщик показал отличный результат
Фото: bb.lv
В Саудовской Аравии проходит 10-й этап престижного ралли-марафона "Дакар" – 2023. Победу в зачёте грузовиков по его итогам одержал гонщик из Нидерландов Паскаль де Бар. Вторым был ещё один голландский гонщик Митчел ван ден Бринк. Топ-3 замкнул Янус ван Кастерен (тоже Нидерланды).
"Дакар"-2023. Грузовики. 10-й этап:
1. Паскаль де Бар ("Ивеко") – 2:09.46.
2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +0.22.
3. Янус ван Кастерен ("Ивеко") +1.12.
4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1.23.
5. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +4.39.
Общий зачёт после 10-го этапа:
1. Янус ван Кастерен ("Ивеко") – 43:00.51.
2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +22.41.
3. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +51.07.
4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +2:08.06.
5. Ярослав Вальтр (Tatra) +2:22.47.
Популярное сейчас
- Рух готов обратиться в УАФ и УЕФА по поводу статуса Карпат
- Пять сотен личного состава, десяток танков. Генштаб – о потерях россиян за 10 января
- Возвращение Шовковского, претендент на Цыганкова, победы Интера и МЮ. Главные новости за 10 января
- Феррари лишилась крупного спонсора
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО