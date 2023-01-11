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Де Бар показал лучший результат в 10-м этапе Дакара среди грузовиков

Автоспорт
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Гонщик показал отличный результат

Де Бар показал лучший результат в 10-м этапе Дакара среди грузовиков

Фото: bb.lv

Новина українською

В Саудовской Аравии проходит 10-й этап престижного ралли-марафона "Дакар" – 2023. Победу в зачёте грузовиков по его итогам одержал гонщик из Нидерландов Паскаль де Бар. Вторым был ещё один голландский гонщик Митчел ван ден Бринк. Топ-3 замкнул Янус ван Кастерен (тоже Нидерланды).

"Дакар"-2023. Грузовики. 10-й этап:

1. Паскаль де Бар ("Ивеко") – 2:09.46.

2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +0.22.

3. Янус ван Кастерен ("Ивеко") +1.12.

4. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +1.23.

5. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +4.39.

Общий зачёт после 10-го этапа:

1. Янус ван Кастерен ("Ивеко") – 43:00.51.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +22.41.

3. Мартин Мацик (MM Technology/Iveco) +51.07.

4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy Iveco) +2:08.06.

5. Ярослав Вальтр (Tatra) +2:22.47.

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В статье: Дакар
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