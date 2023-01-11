Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович набрал вес накануне Australian Open
Но серб уже сумел их согнать
Фото: Tennis World
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил, правда ли, что он набрал несколько килограммов в межсезонье.
"Я их уже сбросил! Точнее, я потерял 1,5 кг в Аделаиде. Так бывает. В межсезонье, когда нет турниров, есть возможность нарастить мышечную массу, хотя в теннисе у нас для этого не так много времени, как в других видах спорта. Теперь такая возможность представилась, и я рад, что проделанная работа принесла результат. Турниры всегда тебя истощают, поэтому я надеюсь, что в ближайшие дни смогу восстановить вес", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
Напомним, на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) Джокович завоевал 92-й титул в карьере.
Популярное сейчас
- Малиновский в Марселе: знакомый футбол, Пайет в конкурентах и протекция Тудора
- ГУР: В России ограничили выезд из страны военнообязанным
- Пять сотен личного состава, десяток танков. Генштаб – о потерях россиян за 10 января
- Феррари может потерять главного стратега
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО