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Новак Джокович набрал вес накануне Australian Open

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Но серб уже сумел их согнать

Новак Джокович набрал вес накануне Australian Open

Фото: Tennis World

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил, правда ли, что он набрал несколько килограммов в межсезонье.

"Я их уже сбросил! Точнее, я потерял 1,5 кг в Аделаиде. Так бывает. В межсезонье, когда нет турниров, есть возможность нарастить мышечную массу, хотя в теннисе у нас для этого не так много времени, как в других видах спорта. Теперь такая возможность представилась, и я рад, что проделанная работа принесла результат. Турниры всегда тебя истощают, поэтому я надеюсь, что в ближайшие дни смогу восстановить вес", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Напомним, на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия) Джокович завоевал 92-й титул в карьере.

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В статье: Новак Джокович
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