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Мерседес назвал дату презентации болида

Автоспорт
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Команда покажет новую машину в середине февраля

Мерседес назвал дату презентации болида

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Команда Формулы-1 "Мерседес" объявила, что проведёт презентацию ливреи новой машины 15 февраля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды.

"Автомобиль 2023 года опирается на уроки прошлого года, который заставил команду столкнуться с многочисленными проблемами W13 и преодолеть их. Прогресс, достигнутый благодаря усилиям и решимости всех сотрудников Брэкли и Бриксуорта, помог добиться более высоких результатов с середины сезона, включая победу на Гран-при Сан-Паулу", — говорится в пресс-релизе команды.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. Напарник Хэмилтона по команде, Джордж Расселл, набрал 275 баллов, закончив сезон на четвёртой позиции.

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В статье: Мерседес
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