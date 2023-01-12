Феррари прекратила сотрудничество с одним из самых крупных спонсоров

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" подтвердила расторжение контракта со швейцарской криптокомпанией Velas. При этом, как сообщили представители команды, завершение контракта является предметом спора или судебного разбирательства.

"К сожалению, соглашение с Velas было расторгнуто нами досрочно. Мы не комментируем вопросы, являющиеся предметом спора или судебного разбирательства", — цитирует представителя "Феррари" Reuters.

Кроме того, итальянская команда подтвердила, что прекратила сотрудничество с брендом Snapdragon.

Сотрудничество Velas и "Феррари", согласно сторонним оценкам, приносило итальянской команде около $ 55 млн.