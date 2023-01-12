Льюис Хэмилтон может стать совладельцем Манчестер Юнайтед

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон вместе с сэром Джимом Рэтклиффом собирается сделать серьёзное предложение о покупке "Манчестер Юнайтед", пишет Mirror.

Действующие владельцы готовы к продаже и сейчас ищут кандидатов. Несколько сторон уже заявили о своём желании сделать предложение, а Рэтклифф также хочет сделать попытку. Будучи одним из богатейших людей Великобритании, он имеет хорошие шансы.

Хэмилтон объединился с Рэтклиффом, которого он считает своим другом и деловым партнёром. Ему вполне может понадобиться помощь гонщика, поскольку ожидается, что на покупку "Манчестер Юнайтед" будут потрачены миллиарды.