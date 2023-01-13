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Лёб одержал пятую победу подряд на Дакаре в классе грузовиков

Автоспорт
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Он расположился на втором месте в общем зачете

Лёб одержал пятую победу подряд на Дакаре в классе грузовиков

Фото: bb.lv

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В Саудовской Аравии проходит 12-й этап престижного ралли-марафона "Дакар"-2023. Победу в зачёте внедорожников по его итогам добыл представитель Франции Себастьен Лёб. Вторым стал швед Маттиас Экстрём. Тройку лучших замкнул гонщик из Катара Нассер Аль-Аттия. Отметим, что победа на 12-м этапе позволила Лёбу выйти на второе место в общем зачёте. Лидирует по-прежнему Аль-Аттия.

"Дакар"-2023. Внедорожники. 12-й этап:

1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 1:56.21.

2. Маттиас Экстрём (Audi) +3.19.

3. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +3.31.

4. Герлен Шишери (Prodrive) +7.13.

5. Якуб Пжигоньски (Mini) +8.02.

Положение в общем зачёте после 12 этапов:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 41:16.25.

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:27.10.

3. Лукас Мораес (Toyota) +1:29.11.

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:22.21.

5. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +3:00.26.

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