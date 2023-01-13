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Лёб одержал пятую победу подряд на Дакаре в классе грузовиков
Он расположился на втором месте в общем зачете
Фото: bb.lv
В Саудовской Аравии проходит 12-й этап престижного ралли-марафона "Дакар"-2023. Победу в зачёте внедорожников по его итогам добыл представитель Франции Себастьен Лёб. Вторым стал швед Маттиас Экстрём. Тройку лучших замкнул гонщик из Катара Нассер Аль-Аттия. Отметим, что победа на 12-м этапе позволила Лёбу выйти на второе место в общем зачёте. Лидирует по-прежнему Аль-Аттия.
"Дакар"-2023. Внедорожники. 12-й этап:
1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 1:56.21.
2. Маттиас Экстрём (Audi) +3.19.
3. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +3.31.
4. Герлен Шишери (Prodrive) +7.13.
5. Якуб Пжигоньски (Mini) +8.02.
Положение в общем зачёте после 12 этапов:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 41:16.25.
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +1:27.10.
3. Лукас Мораес (Toyota) +1:29.11.
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +2:22.21.
5. Мартин Прокоп (Orlen Benzina Team) +3:00.26.
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