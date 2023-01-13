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Ред Булл уволил 154 сотрудника из-за сокращения бюджетов команд Формулы-1
Команды вынуждены сокращать расходы
Команда Формулы-1 "Ред Булл" уволила 154 человека за время действия ограничения расходов команд, сообщает Crash.
При этом, как сообщает источник, реструктуризация в команде "Мерседес" стоила работы всего 59 людям.
В "Мерседесе" штат формульного коллектива выше на 300 сотрудников, однако в среднем сотрудники "Ред Булл" зарабатывают больше - средняя оплата труда работника "Ред Булл" составляет 173 тысячи долларов в год, в то время как сотрудники "Мерседеса" в среднем зарабатывают всего 133 тысячи долларов.
Напомним, "Ред Булл" получил штраф в 7 млн долларов и сокращение работы в аэротрубе на 10 процентов за превышение лимита бюджета в 2021 году.
По итогам сезона-2022 "Ред Булл" выиграл Кубок конструкторов, а Макс Ферстаппен стал чемпионом мира в личном зачёте.
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