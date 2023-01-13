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В Ред Булле назвали дату презентации болида

Автоспорт
(1 голосов)

Команда решила не затягивать

В Ред Булле назвали дату презентации болида

Новина українською

Команда Формулы-1 "Ред Булл" объявила, что проведёт презентацию новой машины 3 февраля 2023 года.

Об этом пишет пресс-служба коллектива. Презентация состоится в Нью-Йорке.

Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут голландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес.

По итогам сезона-2022 "Ред Булл" занял первое место в Кубке конструкторов. Макс Ферстаппен во второй раз подряд стал чемпионом мира.

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В статье: формула-1 Ред Булл
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