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В Ред Булле назвали дату презентации болида
Команда решила не затягивать
Команда Формулы-1 "Ред Булл" объявила, что проведёт презентацию новой машины 3 февраля 2023 года.
Об этом пишет пресс-служба коллектива. Презентация состоится в Нью-Йорке.
Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут голландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес.
По итогам сезона-2022 "Ред Булл" занял первое место в Кубке конструкторов. Макс Ферстаппен во второй раз подряд стал чемпионом мира.
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