Организаторы Гран-при Великобритании хотят увеличить соревнования до четырех дней

Организаторы Гран-при Великобритании выразили желание увеличить его до четырёх дней. Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что в планах организаторов оставить расписание этапа прежним: тренировки пройдут в обычном режиме в пятницу, за ними последует квалификация (в субботу), а сама гонка состоится в воскресенье. При этом некоторые мероприятия уикенда, по их намерениям, могли бы состояться в четверг, что повысит интерес к спорту и поспособствует привлечению дополнительных поклонников.

Такой подход уже использовали организаторы Гран-при Австралии. Ещё одним плюсом, по мнению организаторов британского этапа, является получение дополнительного дохода, который можно направить на улучшение трассы.