  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Организаторы Гран-при Великобритании хотят увеличить соревнования до четырех дней
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Организаторы Гран-при Великобритании хотят увеличить соревнования до четырех дней

Автоспорт
(1 голосов)

Организаторы таким образом хотят увеличить доход

Организаторы Гран-при Великобритании хотят увеличить соревнования до четырех дней

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Организаторы Гран-при Великобритании выразили желание увеличить его до четырёх дней. Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что в планах организаторов оставить расписание этапа прежним: тренировки пройдут в обычном режиме в пятницу, за ними последует квалификация (в субботу), а сама гонка состоится в воскресенье. При этом некоторые мероприятия уикенда, по их намерениям, могли бы состояться в четверг, что повысит интерес к спорту и поспособствует привлечению дополнительных поклонников.

Такой подход уже использовали организаторы Гран-при Австралии. Ещё одним плюсом, по мнению организаторов британского этапа, является получение дополнительного дохода, который можно направить на улучшение трассы.

По теме
yellow-arrow
В Ред Булле назвали дату презентации болида
yellow-arrow
Ред Булл уволил 154 сотрудника из-за сокращения бюджетов команд Формулы-1
yellow-arrow
Уильямс возглавил главный стратег Мерседеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гран-при Великобритании
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде