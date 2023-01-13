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Шасси Альфа Таури прошло краш-тест

Автоспорт
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Презентация запланирована на 11 февраля

Шасси Альфа Таури прошло краш-тест

Новина українською

Новое шасси "Альфа Таури" прошло обязательный краш-тест ФИА, сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

Напомним, команда проведёт презентацию новой машины 11 февраля 2023 года. Новый болид получит индекс AT04.

Презентация новой машины пройдёт в Нью-Йорке.

В предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в "Альпин".

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В статье: Альфа Таури
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