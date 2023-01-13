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Шасси Альфа Таури прошло краш-тест
Презентация запланирована на 11 февраля
Новое шасси "Альфа Таури" прошло обязательный краш-тест ФИА, сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.
Напомним, команда проведёт презентацию новой машины 11 февраля 2023 года. Новый болид получит индекс AT04.
Презентация новой машины пройдёт в Нью-Йорке.
В предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в "Альпин".
2023 FIA crash tests? complete ✅ ???? pic.twitter.com/6jHj3bC7v7— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) January 13, 2023
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