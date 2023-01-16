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В Уильямс прокомментировали слухи о партнерстве с Порше

Автоспорт
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Команда опровергла все заявления

В Уильямс прокомментировали слухи о партнерстве с Порше

Фото: TopGear

Новина українською

Представитель "Уильямса" отреагировал на слухи, согласно которым команда может начать партнёрство с "Порше".

"Слухи о том, что "Уильямс" выставлен на продажу, не соответствуют действительности. Мы открыты для любых дискуссий относительно поставок двигателей с 2026 года, когда вступят в силу новые правила. Сейчас мы довольны нашими отношениями с "Мерседесом" и ценим все их усилия", — приводит слова представителя "Уильямса" GPFans.

Напомним, ранее гоночный коллектив "Порше", который выступает в Формуле-E, удалил все публикации из одной из своих социальных сетей.

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В статье: Порше
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