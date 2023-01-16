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Мик Шумахер показал архивное фото с отцом
Пилот опубликовал снимок в соцсети
Фото: Getty Images
23-летний резервный пилот "Мерседеса" Мик Шумахер разместил новый пост в социальных сетях, поделившись архивной фотографией, на которой он в детстве сидит на руках у своего отца, Михаэля Шумахера.
"Новое фото профиля", — подписал фотографию Мик.
Напомним, что с момента получения Михаэлем травмы головы информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.
#NeuesProfilbild pic.twitter.com/KBlwlugvbO— Mick Schumacher (@SchumacherMick) January 16, 2023
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