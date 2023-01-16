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Мик Шумахер показал архивное фото с отцом

Автоспорт
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Пилот опубликовал снимок в соцсети

Мик Шумахер показал архивное фото с отцом

Фото: Getty Images

Новина українською

23-летний резервный пилот "Мерседеса" Мик Шумахер разместил новый пост в социальных сетях, поделившись архивной фотографией, на которой он в детстве сидит на руках у своего отца, Михаэля Шумахера.

"Новое фото профиля", — подписал фотографию Мик.

Напомним, что с момента получения Михаэлем травмы головы информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.

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В статье: Мик Шумахер
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