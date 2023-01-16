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Карлос Сайнс-старший сломал позвонки на Дакаре-2023
Гонщик досрочно завершил гонку
Испанский гонщик "Ауди" Карлос Сайнс-старший сообщил, что получил перелом двух позвонков на "Дакаре"-2023.
"Когда я вернулся в Мадрид, боль в спине после того, что произошло на ралли "Дакар", сохранялась дольше, чем обычно. По рекомендации врачей я прошёл дополнительное обследование, чтобы точно оценить степень травмы.
К сожалению, результаты не принесли хороших новостей, так как у меня переломы позвонков Т5 и Т6. Положительным моментом является то, что оба позвонка стабильны, и с сегодняшнего дня моим приоритетом будет восстановление.
Спасибо всем за поддержку и любовь, полученные в последние дни. Я буду держать вас в курсе событий", — написал Сайнс-старший в своих социальных сетях.
Напомним, Сайнс досрочно завершил выступления в гонке.
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