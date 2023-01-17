Льюис Хэмилтон в ближайшее время может заключить контракт на 400 миллионов евро

Семикратный чемпион Формулы-1, британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон получил от команды предложение нового контракта на £ 62 млн за сезон (около € 70 млн). Об этом информирует Actualité du Sport Business par Sportune.

При этом в новом соглашении не прописаны бонусные выплаты в размере € 25 млн за победу в чемпионате. Отмечается, что контракт отчасти финансирует компания INEOS. По слухам, нынешний контакт с британцем составляет € 45 млн плюс € 25 млн бонус за титул.

Сообщается также, что Хэмилтон может стать послом самой компании "Мерседес", заключив с ней десятилетний контракт. По сведениям источника, ежегодно по условиям соглашения Льюис будет получать € 25 млн в год.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов.