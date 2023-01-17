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Формула-1 не будет убирать Гран-при Китая из календаря
Руководство решило оставить гонку
фото - F1
В пресс-службе Формулы-1 сообщили, что календарь чемпионата мира в 2023 году будет состоять из 23 этапов. Примечательно, что в нём присутствует Гран-при Китая.
Напомним, в декабре прошлого года говорилось, что в 2023-м этап в Китае в очередной раз не состоится.
Сообщалось, что это связано с непростой ситуацией с коронавирусом в стране. Впоследствии Формула-1 рассматривала различные варианты замены китайского этапа. В частности, возможными местами назывались Португалия и Турция.
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