Формула-1 не будет убирать Гран-при Китая из календаря

В пресс-службе Формулы-1 сообщили, что календарь чемпионата мира в 2023 году будет состоять из 23 этапов. Примечательно, что в нём присутствует Гран-при Китая.

Напомним, в декабре прошлого года говорилось, что в 2023-м этап в Китае в очередной раз не состоится.

Сообщалось, что это связано с непростой ситуацией с коронавирусом в стране. Впоследствии Формула-1 рассматривала различные варианты замены китайского этапа. В частности, возможными местами назывались Португалия и Турция.