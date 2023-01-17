Вольф: Когда начинаешь с отставанием в полсекунды, то отыграть его очень сложно, особенно в борьбе с Феррари и Ред Булл

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф оценил перспективы своей команды в новом сезоне Формулы-1.

"Думаю, мы поняли, за счёт чего отстали от конкурентов и в каких областях стоит прибавлять. Мы стараемся всё учитывать, но, сможем ли мы раскрыть потенциал нашей машины, мы поймём только на тестах. Когда начинаешь с отставанием в полсекунды, то отыграть его очень сложно, особенно в борьбе с "Феррари" и "Ред Булл". Мы все настроены решительно, но нужно быть реалистами.

Если новая машина будет работать так, как мы рассчитываем, то, возможно, сможем вернуться в борьбу за высокие места. Ничего не гарантировано, возможно, что отрывы останутся такими же. Однако мы считаем, что в концепт нашего болида заложен большой потенциал, который может помочь нам прибавить сильнее конкурентов", — приводит слова Вольфа Motorsport.