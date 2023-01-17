Руководство Феррари договорилось с ФИА о регламенте моторов Формулы-1

После длительного спора ФИА с "Феррари" высшее руководство итальянской команды подписало предварительное соглашение с руководящим органом о правилах по двигателям на 2026 год. Об этом пишет Motorsport.

Подписав соглашение, "Феррари" тем самым отказалась от требования не считать "Ред Булл" новым мотористом. Австрийская команда сможет воспользоваться преимуществами, которые регламент на двигатели 2026 года предоставит тем, кто будет производить силовые агрегаты Формулы-1, включая инвестиции в размере $ 25 млн в течение трёх лет и большее количество часов на испытательном стенде для разработки.

Ранее "Феррари" была недовольна тем фактом, что "Ред Булл" считается новым поставщиком силовых установок, хотя по факту использует интеллектуальную собственность "Хонды".