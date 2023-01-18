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Карлос Сайнс показал фото с Альп
Пилот отдыхает в горах
Испанский пилот итальянской команды Формулы-1 "Феррари" Карлос Сайнс разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Сайнс показал, как отправился в итальянские Альпы.
Сайнс перешёл в "Феррари" перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Карлос занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера
????️ Pushing the body in the Dolomites!— Carlos Sainz (@Carlossainz55) January 16, 2023
-#Carlossainz pic.twitter.com/eyabMCwW1l
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