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Карлос Сайнс показал фото с Альп

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот отдыхает в горах

Карлос Сайнс показал фото с Альп

Новина українською

Испанский пилот итальянской команды Формулы-1 "Феррари" Карлос Сайнс разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Сайнс показал, как отправился в итальянские Альпы.

Сайнс перешёл в "Феррари" перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Карлос занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера

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В статье: Карлос Сайнс
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