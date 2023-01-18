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В Ред Булле назвали имена молодых пилотов
Четыре из них будут выступать в Формуле-2
Пресс-служба австрийской команды "Ред Булл" представила список молодых пилотов, которые будут выступать в её составе в 2023 году в различных гоночных сериях.
В список вошли:
Лиам Лоусон (20 лет, Супер Формула),
Джек Кроуфорд (17 лет, Формула-2 и Formula Regional Middle East),
Исаак Хаджар (18 лет, Формула-2),
Деннис Хаугер (19 лет, Формула-2),
Аюму Иваса (21 год, Формула-2),
Саута Арао (17 лет, Британская Формула-3),
Арвид Линдблад (15 лет, Итальянская Формула-4),
Энцо Фиттипальди (21 год, Формула-2),
Зейн Мэлоуни (19 лет, Формула-2),
Себастьян Монтойя (17 лет, Формула-3),
Энцо Дилиньи (14 лет, Испанская Формула-4),
Энцо Тарнваничкул (13 лет, Karting – FIA European & World Championships).
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