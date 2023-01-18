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В Ред Булле назвали имена молодых пилотов

Автоспорт
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Четыре из них будут выступать в Формуле-2

В Ред Булле назвали имена молодых пилотов

Новина українською

Пресс-служба австрийской команды "Ред Булл" представила список молодых пилотов, которые будут выступать в её составе в 2023 году в различных гоночных сериях.

В список вошли:

Лиам Лоусон (20 лет, Супер Формула),

Джек Кроуфорд (17 лет, Формула-2 и Formula Regional Middle East),

Исаак Хаджар (18 лет, Формула-2),

Деннис Хаугер (19 лет, Формула-2),

Аюму Иваса (21 год, Формула-2),

Саута Арао (17 лет, Британская Формула-3),

Арвид Линдблад (15 лет, Итальянская Формула-4),

Энцо Фиттипальди (21 год, Формула-2),

Зейн Мэлоуни (19 лет, Формула-2),

Себастьян Монтойя (17 лет, Формула-3),

Энцо Дилиньи (14 лет, Испанская Формула-4),

Энцо Тарнваничкул (13 лет, Karting – FIA European & World Championships).

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В статье: Ред Булл
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