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Ред Булл, Мерседес и Феррари назвали прибавки мощности своих двигателей

Автоспорт
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Мерседес стал лидер по итогам разработок

Ред Булл, Мерседес и Феррари назвали прибавки мощности своих двигателей

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Мощность силового агрегата итальянской команды Формулы-1 "Феррари" в предстоящем сезоне увеличится на 30 л.с. в сравнении с теми показателями, что были в прошлом сезоне. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Кроме того, сообщается, что "Мерседес" благодаря работе над мотором может добиться повышения его мощности на 16 л.с., а "Ред Булл" — на 10 л.с. Издание также отметило, что в "Рено" сумели повысить надёжность двигателя внутреннего сгорания, но при этом прибавки мощности не добились.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Кубок конструкторов завоевал "Ред Булл", "Феррари" была второй, а "Мерседес" – третьим.

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В статье: Мерседес Феррари Ред Булл
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