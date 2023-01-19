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Болид Феррари 2023 года будет быстрее предыдущего на секунду

Автоспорт
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Посмотрим на результаты команды

Болид Феррари 2023 года будет быстрее предыдущего на секунду

Фото: Autosport

Новина українською

Издание Formula1.uno со ссылкой на свои источники сообщает, что болид "Феррари" на сезон-2023 будет на секунду быстрее прошлогодней версии машины — при том, что изменения в правилах Ф-1 должны замедлить все болиды примерно на полсекунды.

В 2023 году наиболее значительные улучшения, которые получат автомобили Формулы-1, будут связаны с прохождением поворотов на средних и низких скоростях. Ожидается, что это произойдет благодаря адаптации аэродинамических труб к новым правилам и использованию командами более мягких настроек.

В этом году также значительно уменьшится эффект дельфинирования, который, по мнению некоторых инженеров, замедлял машины прошлого сезона почти на семь десятых в начале года.

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В статье: Феррари
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