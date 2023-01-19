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Тото Вольфф выставил на продажу коллекционную машину Феррари
Это не первый автомобиль такого типа, который продает босс немецкой команды
Фото: The Checkered Flag
Руководитель команды Формулы-1 "Мерседес" Тото Вольф выставил на продажу один из автомобилей, находящихся в его личной коллекции, — Ferrari F40, сообщает Racingnews365.
Вольф выставил редкую машину в автосалоне эксперта по продажам элитных автомобилей Тома Хартли-младшего. Согласно информации источника, к машине выдан сертификат Ferrari Red Book Classishe, что указывает на наличие оригинального шасси, кузова, двигателя и коробки передач. Пробег машины составляет чуть более 5500 километров. Цену автомобиля можно узнать через запрос автосалону.
Стоит отметить, что Тото Вольф не в первый раз расстаётся с коллекционными автомобилями.
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