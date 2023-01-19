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ВИДЕО. В Уильямсе показали первый запуск мотора на новом болиде

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ВИДЕО. В Уильямсе показали первый запуск мотора на новом болиде

Фото: TopGear

Новина українською

Пресс-служба "Уильямса" опубликовала на официальной странице в социальных сетях видео о том, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида, который команда будет использовать в 2023 году.

"Все системы запущены для 2023 года", — подписали видео в команде.

Напомним, "Уильямс" проведёт презентацию ливреи новой машины 6 февраля 2023 года.

График презентаций сезона-2023:

"Ред Булл" — 3 февраля

"Уильямс" — 6 февраля

"Альфа Таури" — 11 февраля

"Макларен" — 13 февраля

"Астон Мартин" — 13 февраля

"Феррари" — 14 февраля

"Мерседес" — 15 февраля

"Альпин" — 16 февраля.

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В статье: Уильямс
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