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ВИДЕО. В Уильямсе показали первый запуск мотора на новом болиде
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Фото: TopGear
Пресс-служба "Уильямса" опубликовала на официальной странице в социальных сетях видео о том, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида, который команда будет использовать в 2023 году.
"Все системы запущены для 2023 года", — подписали видео в команде.
Напомним, "Уильямс" проведёт презентацию ливреи новой машины 6 февраля 2023 года.
График презентаций сезона-2023:
"Ред Булл" — 3 февраля
"Уильямс" — 6 февраля
"Альфа Таури" — 11 февраля
"Макларен" — 13 февраля
"Астон Мартин" — 13 февраля
"Феррари" — 14 февраля
"Мерседес" — 15 февраля
"Альпин" — 16 февраля.
All systems go for 2023 ????#WeAreWilliams pic.twitter.com/s9qof8HqM1— Williams Racing (@WilliamsRacing) January 19, 2023
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