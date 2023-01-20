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ФОТО. Леклер, Окон и Гасли посетили матч НБА
Пилоты решили отвлечься от гонок
Фото: Getty Images
Пилоты Формулы-1 Шарль Леклер ("Феррари"), Пьер Гасли ("Альпин") и Эстебан Окон ("Альпин") посетили матч регулярного чемпионата НБА между клубами "Детройт Пистонс" и "Чикаго Буллз" (108:126), который состоялся в Париже.
Соответствующими снимками они поделились у себя в социальных сетях.
Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов.
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