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Новая машина Астон Мартин будет кардинально отличаться от прошлогодней

Автоспорт
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Об этом рассказал заместитель технического директора команды

Новая машина Астон Мартин будет кардинально отличаться от прошлогодней

Фото: Aston Martin

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Заместитель технического директора "Астон Мартин" Эрик Бландин рассказал об особенностях машины на сезон-2023.

"Мы значительно доработали прошлогоднюю машину и добились прогресса, так что уверены, что мы выбрали правильную концепцию для болида 2023 года, основываясь на полученном опыте.

Эффект дельфинирования не исчезнет полностью, потому что он связан с особенностями действующего регламента. Каждая машина Формулы-1 подвержена этому, но с учётом аэродинамической нагрузки и того, как она действует на машину, в прошлом году этот эффект был выражен сильнее.

Мы смогли многое узнать от прошлогодней машины и смогли использовать эти знания при создании новой. Машина 2023 года будет сильно отличаться от прошлогодней. Мы изменили 90% компонентов, а аэродинамика отличается на 95%", — приводит слова Бландина пресс-служба команды.

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В статье: Астон Мартин
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