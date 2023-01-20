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Альфа Ромео назвала дату презентации болида

Автоспорт
(1 голосов)

Пока лишь Хаас не спешит презентовать новую машину

Альфа Ромео назвала дату презентации болида

Новина українською

Команда Формулы-1 "Альфа Ромео" объявила, что проведёт презентацию новой машины 7 февраля 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба коллектива. Презентация состоится в Цюрихе.

Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.

На данный момент только одна команда не объявила дату презентации — "Хаас".

График презентаций сезона-2023:

"Ред Булл" — 3 февраля;

"Уильямс" — 6 февраля;

"Альфа Ромео" — 7 февраля;

"Альфа Таури" — 11 февраля;

"Макларен" — 13 февраля;

"Астон Мартин" — 13 февраля;

"Феррари" — 14 февраля;

"Мерседес" — 15 февраля;

"Альпин" — 16 февраля.

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В статье: Альфа Ромео
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