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Альфа Ромео назвала дату презентации болида
Пока лишь Хаас не спешит презентовать новую машину
Команда Формулы-1 "Альфа Ромео" объявила, что проведёт презентацию новой машины 7 февраля 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба коллектива. Презентация состоится в Цюрихе.
Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.
На данный момент только одна команда не объявила дату презентации — "Хаас".
График презентаций сезона-2023:
"Ред Булл" — 3 февраля;
"Уильямс" — 6 февраля;
"Альфа Ромео" — 7 февраля;
"Альфа Таури" — 11 февраля;
"Макларен" — 13 февраля;
"Астон Мартин" — 13 февраля;
"Феррари" — 14 февраля;
"Мерседес" — 15 февраля;
"Альпин" — 16 февраля.
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