Саудовская Аравия пыталась приобрести Формулу-1 за 20 миллиардов долларов

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии подал заявку на покупку Формулы-1 у компании Liberty Media, сообщает Bloomberg.

Как сообщает источник, представители Саудовской Аравии предложили владельцам Формулы-1 $ 20 млрд, однако предложение было сразу же отклонено.

Напомним, что Liberty Media приобрела Формулу-1 в 2016 году за $ 4,4 млрд. После передачи коммерческих прав нынешним владельцам чемпионат вступил в период быстрого роста.

В настоящий момент стоимость Формулы-1 оценивается в $ 12,3 млрд, что вдвое превышает стоимость, которая была определена четыре года назад.