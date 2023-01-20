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Саудовская Аравия пыталась приобрести Формулу-1 за 20 миллиардов долларов

Автоспорт
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Но сразу же получила отказ

Саудовская Аравия пыталась приобрести Формулу-1 за 20 миллиардов долларов

фото - F1

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Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии подал заявку на покупку Формулы-1 у компании Liberty Media, сообщает Bloomberg.

Как сообщает источник, представители Саудовской Аравии предложили владельцам Формулы-1 $ 20 млрд, однако предложение было сразу же отклонено.

Напомним, что Liberty Media приобрела Формулу-1 в 2016 году за $ 4,4 млрд. После передачи коммерческих прав нынешним владельцам чемпионат вступил в период быстрого роста.

В настоящий момент стоимость Формулы-1 оценивается в $ 12,3 млрд, что вдвое превышает стоимость, которая была определена четыре года назад.

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