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Формулу-1 хотел купить Суверенный фонд Саудовской Аравии
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Суверенный фонд Саудовской Аравии хотел приобрести франшизу Формулы-1 в прошлом году. Об этом сообщает Bloomberg.
Цена вопроса – 20 миллиардов долларов (включая долг).
Фонд был заинтересован в увеличении своих спортивных инвестиций, однако сделка потерпела крах еще в начале обсуждения. Обладатель франшизы Liberty Media Corp. не был заинтересован в продаже.
Сообщается, что Фонд будет участвовать в торгах, если таковые состоятся в будущем, а действующий собственник захочет пересмотреть свое решение.
Отметим, что в 2017 году на момент приобретения Формулы-1 группой Liberty Media Corp. цена франшизы оценивалась в 4,4 млрд.долл.
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