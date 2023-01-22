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Формулу-1 хотел купить Суверенный фонд Саудовской Аравии

Автоспорт
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Формулу-1 хотел купить Суверенный фонд Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Суверенный фонд Саудовской Аравии хотел приобрести франшизу Формулы-1 в прошлом году. Об этом сообщает Bloomberg.

Цена вопроса – 20 миллиардов долларов (включая долг).

Фонд был заинтересован в увеличении своих спортивных инвестиций, однако сделка потерпела крах еще в начале обсуждения. Обладатель франшизы Liberty Media Corp. не был заинтересован в продаже.

Сообщается, что Фонд будет участвовать в торгах, если таковые состоятся в будущем, а действующий собственник захочет пересмотреть свое решение.

Отметим, что в 2017 году на момент приобретения Формулы-1 группой Liberty Media Corp. цена франшизы оценивалась в 4,4 млрд.долл.

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В статье: формула-1
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