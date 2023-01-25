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Хаас станет первой командой, которая проведет презентацию болида

Автоспорт
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Мероприятие запланировано на конец января

Хаас станет первой командой, которая проведет презентацию болида

Фото: F1

Новина українською

Команда Формулы-1 "Хаас" объявила, что проведёт презентацию 31 января 2023 года. На презентации будет показана только ливрея нового болида. Об этом пишет пресс-служба коллектива.

Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг.

По итогам сезона-2022 "Хаас" занял восьмое место в Кубке конструкторов.

График презентаций сезона-2023:

"Хаас" — 31 января;

"Ред Булл" — 3 февраля;

"Уильямс" — 6 февраля;

"Альфа Ромео" — 7 февраля;

"Альфа Таури" — 11 февраля;

"Макларен" — 13 февраля;

"Астон Мартин" — 13 февраля;

"Феррари" — 14 февраля;

"Мерседес" — 15 февраля;

"Альпин" — 16 февраля.

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В статье: формула-1 Haas
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