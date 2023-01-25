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Хаас станет первой командой, которая проведет презентацию болида
Мероприятие запланировано на конец января
Фото: F1
Команда Формулы-1 "Хаас" объявила, что проведёт презентацию 31 января 2023 года. На презентации будет показана только ливрея нового болида. Об этом пишет пресс-служба коллектива.
Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг.
По итогам сезона-2022 "Хаас" занял восьмое место в Кубке конструкторов.
График презентаций сезона-2023:
"Хаас" — 31 января;
"Ред Булл" — 3 февраля;
"Уильямс" — 6 февраля;
"Альфа Ромео" — 7 февраля;
"Альфа Таури" — 11 февраля;
"Макларен" — 13 февраля;
"Астон Мартин" — 13 февраля;
"Феррари" — 14 февраля;
"Мерседес" — 15 февраля;
"Альпин" — 16 февраля.
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