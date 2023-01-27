В Альфа Таури назвали нового титульного спонсора

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen официально стала титульным спонсором "Альфа Таури" после ухода из "Альфа Ромео". Об этом команда Формулы-1 сообщила в соцсетях, опубликовав специальное видео.

Также сообщается, что наклейки и логотипы Orlen будут размещены на новом болиде под названием AT04, который выйдет на трассу 14 февраля в районе города Мизано-Адриатико (Италия). Наклейки и логотипы польской компании будут размещены на нескольких заметных местах болида, включая заднее антикрыло, а также на экипировке пилотов.

Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 "Альфа Таури" заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков.