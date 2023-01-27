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Альфа Ромео получит солидную сумму по контракту от Stake

Автоспорт
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Команде заплатят около 100 миллионов

Альфа Ромео получит солидную сумму по контракту от Stake

Новина українською

Стала известна сумма выплат беттинг-платформы Stake за соглашение с "Альфа Ромео", титульным спонсором которой она стала, пишет Sidney Morning Herald.

По данным источника, соглашение рассчитано на три года, за которые Stake выплатит команде $ 100 млн. При этом соглашение подписано не с "Альфа Ромео", а с "Заубером", поскольку итальянский автопроизводитель покинет коллектив по окончании сезона-2023.

Напомним, ранее стало известно, что польская нефтяная компания Orlen стала партнёром "Альфа Таури".

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В статье: Альфа Ромео
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