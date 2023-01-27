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Альфа Ромео получит солидную сумму по контракту от Stake
Команде заплатят около 100 миллионов
Стала известна сумма выплат беттинг-платформы Stake за соглашение с "Альфа Ромео", титульным спонсором которой она стала, пишет Sidney Morning Herald.
По данным источника, соглашение рассчитано на три года, за которые Stake выплатит команде $ 100 млн. При этом соглашение подписано не с "Альфа Ромео", а с "Заубером", поскольку итальянский автопроизводитель покинет коллектив по окончании сезона-2023.
Напомним, ранее стало известно, что польская нефтяная компания Orlen стала партнёром "Альфа Таури".
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