Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паскаль Верляйн показал лучший результат по итогам первой гонки Формулы-Е в Саудовской Аравии
Результаты гонки
Гонщик команды "Порше" Паскаль Верляйн одержал победу на втором этапе нового сезона Формулы-Е, который состоялся на городском автодроме в Эд-Диръии. Для Паскаля эта победа стала второй в карьере в Формуле-Е.
Второй результат по итогам гонки показал победитель первого этапа в Мексике — гонщик "Андретти" Джейк Деннис. Третьим по итогам гонки финишировал пилот "Ягуара" Сэм Бёрд.
Обладатель поул-позиции Себастьен Буэми финишировал на четвёртой позиции.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ярмоленко оформил первый дубль за Аль-Айн - ВИДЕО
- Данилов: Вопрос Путина в России почти закрыт, некоторым уже известно имя его преемника
- Днепр-1 покупает чемпиона мира – чем это грозит лидеру УПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Льюис Хэмилтон может отказаться продлевать контракт с Мерседесом
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн