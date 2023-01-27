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Паскаль Верляйн показал лучший результат по итогам первой гонки Формулы-Е в Саудовской Аравии

Автоспорт
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Результаты гонки

Паскаль Верляйн показал лучший результат по итогам первой гонки Формулы-Е в Саудовской Аравии

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Гонщик команды "Порше" Паскаль Верляйн одержал победу на втором этапе нового сезона Формулы-Е, который состоялся на городском автодроме в Эд-Диръии. Для Паскаля эта победа стала второй в карьере в Формуле-Е.

Второй результат по итогам гонки показал победитель первого этапа в Мексике — гонщик "Андретти" Джейк Деннис. Третьим по итогам гонки финишировал пилот "Ягуара" Сэм Бёрд.

Обладатель поул-позиции Себастьен Буэми финишировал на четвёртой позиции.

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В статье: формула-Е
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