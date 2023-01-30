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В Формуле-1 приняли решение по весу болида в новом сезоне

Автоспорт
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Он останется неизменным

В Формуле-1 приняли решение по весу болида в новом сезоне

фото - twitter.com

Новина українською

Вес авто Формулы-1 в 2023 году останется неизменным — то есть 798 кг, пишет Auto Motor und Sport.

По данным источника, это было коллегиальное решение команд чемпионата и Международной автомобильной федерации (ФИА): кто-то выступал за снижение лимита до 797 кг, кто-то – за увеличение до 799 кг. В итоге остановились на величине предыдущего сезона.

Предполагалось, что с нового сезона Формулы-1 масса автомобилей составит 796 кг.

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