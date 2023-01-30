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Ауди выкупила пакет акций в Sauber Group
В команде готовятся к дебюту в Формуле-1
"Ауди" выкупила миноритарный пакет акций в Sauber Group. Соответствующее заявление появилось на сайте швейцарской компании. Немецкая команда присоединится к Формуле-1 в 2026 году.
"Это важный шаг для "Ауди" на пути к дебюту в Формуле-1, который запланирован на 2026 год в рамках нашего стратегического партнёрства", — говорится в заявлении на официальном сайте.
Напомним, о том, что "Ауди" будет сотрудничать с "Заубером", который выступает в Формуле-1 под брендом "Альфа Ромео", стало известно в конце октября прошлого года.
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