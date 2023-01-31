В Хаасе показали ливрею нового болида

Американская команда Формулы-1 "Хаас" представила ливрею своего нового автомобиля на сезон-2023. Соответствующий пост появился в социальных сетях гоночного коллектива.

Напомним, титульным спонсором "Хааса" в предстоящем сезоне будет компания MoneyGram. Официальное название американской команды с сезона-2023 — MoneyGram Haas F1 Team.

Болиды "Хааса" в новом сезоне окрашены в чёрный, белый и красные цвета.