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В Формуле-1 отреагировали на завершение карьеры Томом Брэди

Автоспорт
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Легенда НФЛ уходит

В Формуле-1 отреагировали на завершение карьеры Томом Брэди

Новина українською

В социальных сетях Формулы-1 появилась реакция на завершение карьеры легендарным игроком НФЛ Томом Брэди.

"Один из лучших, кто когда-либо это делал. Поздравляем с невероятной карьерой, Том Брэди. Возможно, теперь мы увидимся на ещё большем количестве гонок Формулы-1", — гласит сообщение пресс-службы Формулы-1 в социальных сетях.

Напомним, что с 2000 по 2019 год Том Брэди защищал цвета "Нью-Ингленд Пэтриотс". С 2020 года он выступал в составе "Тампа-Бэй Бакканирс". Брэди является победителем семи Супербоулов.

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В статье: формула-1
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