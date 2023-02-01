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Мик Шумахер будет резервным пилотом в Макларене в 2023 году

Автоспорт
(1 голосов)

Такой пункт был прописан в контракте

Мик Шумахер будет резервным пилотом в Макларене в 2023 году

Новина українською

Немецкий гонщик Мик Шумахер будет выполнять обязанности запасного гонщика в "Макларене". Об этом пишет пресс-служба команды.

"Макларен" сможет вызвать Мика Шумахера в качестве резервного пилота в сезоне-2023 Формулы-1 в рамках нашей договорённости с "Мерседесом". Добро пожаловать в семью, Мик", — гласит сообщение пресс-службы "Макларена".

Напомним, Мик Шумахер в прошлом сезоне выступал за "Хаас", но в команде решили не продлевать истекающий контракт с немецким гонщиком.

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В статье: Мик Шумахер
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