Мик Шумахер будет резервным пилотом в Макларене в 2023 году

Немецкий гонщик Мик Шумахер будет выполнять обязанности запасного гонщика в "Макларене". Об этом пишет пресс-служба команды.

"Макларен" сможет вызвать Мика Шумахера в качестве резервного пилота в сезоне-2023 Формулы-1 в рамках нашей договорённости с "Мерседесом". Добро пожаловать в семью, Мик", — гласит сообщение пресс-службы "Макларена".

Напомним, Мик Шумахер в прошлом сезоне выступал за "Хаас", но в команде решили не продлевать истекающий контракт с немецким гонщиком.