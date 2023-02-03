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Ред Булл начал сотрудничество с Фордом

Автоспорт
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Официально партнерство начнется в 2026 году

Ред Булл начал сотрудничество с Фордом

Новина українською

Команда Формулы-1 "Ред Булл" объявила о сотрудничестве с "Фордом" на презентации новой машины, которая состоялась в Нью-Йорке.

Ранее американский автопроизводитель официально сообщил о возвращении в Формулу-1. Официально партнёрство между австрийской командой и "Фордом" начнётся в 2026 году со вступлением в силу нового моторного регламента.

Напомним, в минувшем сезоне "Королевских гонок" "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов.

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В статье: Ред Булл
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