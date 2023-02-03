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Ред Булл представил ливрею нового болида

Автоспорт
(1 голосов)

Мероприятие прошло в Нью-Йорке

Ред Булл представил ливрею нового болида

Новина українською

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" представила ливрею своего нового болида на сезон-2023 Формулы-1. Церемония проходила в Нью-Йорке (США).

Напомним, в минувшем сезоне "Королевских гонок" "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем коллектив из Австрии стал после Гран-при США, где голландский пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес был четвёртым.

"Ред Булл" стала второй командой, которая провела презентацию автомобиля.

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В статье: Ред Булл
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